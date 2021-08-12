Из-за бешенной белки на карантин закрыли село

В Ривненской области бешеная белка покусала 8-летнего мальчика. В регионе проводятся карантинные мероприятия, сообщает УНИАН.

Как сообщил изданию руководитель управления Госпродпотребслужбы в Ривненской области Владимир Лазарчук, случай произошел на территории села Познань Березновской территориальной громады бывшего Рокитновского района.

Каким образом животное попало в село – неизвестно. Ребенок хотел поиграть с ней и взял белку за хвост. После этого мальчик получил укус. По результатам экспертизы стало известно, что белка была заражена бешенством.

На территории села Познань установлены карантинные ограничительные меры сроком на 60 дней. Запрещено вывозить мясо животных и мясопродукты. Массивы вблизи села планируют с воздуха обработать специальным веществом для обезвреживания возбудителя болезни.