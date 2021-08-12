Обмануть кредитора не выйдет: долги взыщут по-новому

До недавнего времени в Украине были распространены случаи мошенничества, когда должники прикрывались пробелами в законодательстве. Речь идет о т.н. фраудаторных соглашениях – в ущерб кредитору, сообщает UBR.

Подобное происходит, когда кредитор (не важно кто: банк или сосед) подает к должнику иск о взыскании средств. Дело доходит до исполнения судебного решения, истец обращается к исполнителю, но у должника уже ничего нет.

Тот распродавал или дарил свое имущество, что делало взыскание по исполнительному решению невозможным.

Очень часто недобросовестные должники еще на стадии судебного рассмотрения исков кредиторов, понимая, что решение будет не в их пользу, подписывают фраудаторные соглашения, отчуждая имущество в пользу других лиц.

"Фактически происходит переход прав собственности на движимое или недвижимое имущество. Кредитор проходит все круги судебной тяжбы и остается без исполнения решения. До недавнего времени такие трюки должникам сходили с рук", – подметил Андрей Авторгов.

Это подтверждает и управляющий партнер АО "Артель адвокатов" Игорь Коржук.

"У нас сейчас любой бизнесмен, который "кинул" другого бизнесмена, конечно, избавляется от своего имущества, понимая, что придется гасить задолженность. И он "продает" это имущество, которое переходит на подконтрольные ему компании" , – отмечает юрист.

По его словам, таким компаниям зачастую не больше года. И создаются они именно под такие схемы.

Верховный суд (ВС) по одному из дел пришел к выводу, что ответчик, продавший жилой дом после предъявления ему иска о взыскании задолженности, действует очевидно недобросовестно и злоупотребляет своими правами, поскольку оспариваемый договор купли-продажи нарушает имущественные интересы кредитора и направлен на недопущение обращения взыскания на имущество должника. То есть – признан фраудаторным.

Прецедент есть, но в законе еще есть пробелы

Эксперты уточняют, что определенный положительный перелом в этом вопросе произошел в судебной практике еще в 2018 году. Тогда физлицо взяло в долг определенную сумму, но безвозвратно.

"Решением суда была взыскана сумма долга, но оно не исполнялось. Было установлено, что у должника нет имущества, поскольку в период рассмотрения дела он подарил своим детям всю свою недвижимость" , – рассказывает Авторгов.

Кредитор обратился в суд с требованием признать факт дарения фиктивным.

Первая инстанция кредитору отказала. Апелляция – тоже. Верховный суд (ВС) также отказался удовлетворять иск кредитора, но председательствующий судья-докладчик к постановлению добавил отдельную приписку. Он отметил, что оспариваемый договор является фраудаторным.

"Соглашение не отвечало законодательству по части требований добросовестности и было злоупотреблением относительно кредитора и его интересов. Поэтому соглашение должно бы быть непризнанным" , – указал судья.

И именно это замечание судьи, по словам Авторгова, на стадии рассмотрения и возымело определенное юридическое влияние.

"С легкой руки именно судьи Крата (который вел дело - ред.) понятие фраудаторного соглашения стало достоянием практики судей гражданско-хозяйственной юрисдикции. В нашем законодательстве такого термина нет. Он был фактически выработан судебной практикой" , – говорит частный исполнитель.

Когда суд может признать соглашение фраудаторным

Верховный суд постановил, что на каждое такое соглашение необходимо смотреть отдельно. Есть определенная специфика.

К признакам фраудаторного соглашения относятся следующие:

момент заключения договора (должник его подписал, когда кредитор подал к нему иск);

контрагент, с которым должник заключает оспариваемый договор. Например, это могут быть родственники, связанное или аффилированное юрлицо;

рыночная или нерыночная стоимость. Отвечает ли цена после продажи реальной стоимости самого имущества;

были ли реально выплачены деньги после продажи имущества. Соглашение может быть подписано и с условием отсрочки платежа, условно говоря, на 50 лет.