На Донбассе умер офицер ВСУ из-за остановки сердца

На Донбассе умер старший лейтенант Петр Яшин. Военному было 35 лет. Об этом проинформировала Первая отдельная танковая Северская бригада, сообщает Новое время.

У лейтенанта произошла внезапная остановка сердца. В танковых войсках он служил с 2020 года.

Мужчине было 35 лет. Он родился в Прилуках, что в Черниговской области. С июня 2020 Яшин проходил военную службу в Первой отдельной танковой бригаде, входящей в состав Оперативного командования Север. Военный занимал должность инженера ремонтного батальона.