Сенаторы заблокировали назначения кандидатов в Госдеп из-за "СП-2"

Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали назначение кандидатов на должности в Госдепартаменте, сообщает Новое время.

Как утверждает агентство The Hill, таким образом они добиваются от администрации президента США Байдена ввести новые санкции в отношении Северного потока-2. Республиканцы заблокировали утверждение почти 30 кандидатов на различные должности.

"Эти кандидаты не продвинулись вперед, и причина в том, что администрация Байдена сейчас открыто игнорирует Конгресс США" , - сказал Круз.

Он добавил, что от газопровода Россия будет получать миллиарды долларов, которые сможет использовать для вредного влияния в Европе и во всем мире.