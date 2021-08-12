Интернет и ТВ начнут резко дорожать - прогноз экспертов

С началом делового сезона в Украине стоимость интернет-тарифов может пойти вверх. Увеличение расценок может составить 10-30%, рассказали опрошенные эксперты и участники рынка, сообщает UBR.

Всему виной целый ряд факторов: начиная от роста зарплат сотрудников и отчислений за авторские права за тот или иной контент, и заканчивая распрями с ОСМД и загруженностью сетей.

Почему вырастут цены

Директор интернет-оператора "Паутина" Александр Арутюнян главной причиной увеличения тарифов назвал рост стоимости контента. Ведь за каждого пользователя, которому предоставляется телевидение, нужно платить отчисления в Коалицию аудиовизуальных и музыкальных прав (КАМП).

Повышение тарифов, по его мнению, может произойти или этой осенью, или в начале зимы. При этом вряд ли участники рынка пойдут на постепенный пересмотр расценок. Чтобы лишний раз не раздражать абонентов, провайдеры поднимут цены один раз, уверен Александр Арутюнян.

По его словам, собственники как украинского, так и зарубежного контента, вероятно, поднимут свои расценки на 15-20%. К этому нужно будет еще добавить 2-5% отчислений в КАМП.

"В среднем стоимость телевидения вырастет на 20% – это мой прогноз" , – заявил директор "Паутины".

Он отметил, что в данном случае речь будет идти именно себестоимости услуги, а не о "желании провайдера заработать".

К сожалению, констатировал Арутюнян, все эти деньги пойдут не на развитие отрасли, а на покрытие затрат.

Никак не договорятся с ОСМД

Провайдеры также жалуются на объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Они "по своему усмотрению" устанавливают расценки на доступ к своей инфраструктуре для провайдеров.

"Мы фиксируем постоянный, почти ежемесячный рост затрат у операторов и провайдеров на доступ к инфраструктуре", – поделился своими наблюдениями руководитель "Паутины".

Медиаэксперт Александр Глущенко заметил, что провайдеры постоянно сталкиваются с проблемами, связанными с доступом к инфраструктуре.

В частности, конфликты возникают с ОСМД, которые "берут цены с потолка".

К чему готовиться абонентам

По словам владельца компании-провайдера NetAssist Максима Тульева, в денежном выражении плановое подорожание ожидается где-то на уровне 25-30 грн/мес.

"Причины все те же: инфляция, рост минимальной зарплаты, других расходов (от электричества до размещения оборудования). Но ничего заоблачного и критического не будет" , – успокаивает он.

Для пользователей, подписанных на услуги и ТВ, и интернета, ежемесячная абонплата вырастет не более чем на 30%, прогнозирует Арутюнян.

Если же клиент пользуется лишь одной из перечисленных услуг, то тарифы – отдельно на ТВ или на доступ в интернет – увеличатся на 20%.

У кого-то из операторов и провайдеров стоимость услуг может вырасти всего на 5-10%, а в некоторых случаях – и на 30-35%.

Но тарифы вырастут не у всех. Например, директор "Ланета" Марьян Ивасюк заявил, что у этого провайдера цены меняться не будут. По его словам, они работают в "верхнем ценовом сегменте" – минимальный пакет стоит 200 грн/мес.

В течение двух последних лет "Ланет" предлагает пакеты с минимальной скоростью не менее 1 Гбитс/с.

Крупнейший телеком-оператор "Киевстар" также заверил, что не планируют осенью менять цены на фиксированный интернет.

"Те условия, которые сейчас, отвечают рыночным, и мы продолжаем предоставлять услуги абонентам без изменений", – заявили в пресс-службе компании.

Средний тариф в $10/мес. – не за горами

Медиаэксперт Александр Глущенко отметил, что "постепенно увеличиваются" цены на составляющие, которые формируют стоимость интернет-услуг. В частности, растут расценки на доступ к инфраструктуре, на электроэнергию.

"Я думаю, на осень у некоторых провайдеров произойдет корректировка тарифных планов – плюс 10-20%" , – спрогнозировал он.

Для пользователей это может означать повышение среднемесячного счета (Average Revenue per User – ARPU) на оплату данного вида сервиса.

"Мы опять-таки идем к пресловутым $10" , – отметил медиаэксперт.

По его наблюдениям, в частном секторе интернет-доступ "априори дорогой". Ведь там нужно прокладывать кабели по опорам энергетиков – в цену закладываются расходы за доступ к этой инфраструктуре.

"Выжигают города" низкими тарифами

В Украине есть регионы, в которых 100 Мбит/с. стоят 75-100 грн/мес.

"Это ребята, которые заходят на определенную территорию и "выжигают" ее, забирая абонентов у других провайдеров. Для того, чтобы потом когда-нибудь попробовать поднять цены" , – рассказал Александр Глущенко.

Он подчеркнул, что если не поднимать цены на интернет-доступ, то рентабельность бизнеса будет уменьшаться.

"Потому что у тебя затраты постоянно растут. Электроэнергия постоянно дорожает, коммуналка постоянно растет…" , – заявил медиаэксперт.

То же касается и международных каналов – их стоимость также стабильно увеличивается.

Тем более, что за время пандемии "многие сидели по домам и звонили друг другу по видео" , а Zoom – это не украинский ресурс. Поэтому потребность в пропускной способности за рубеж заметно выросла за последние полтора года.

4К-телевизоры грузят сеть

Кроме всего прочего, вырос и объем "тяжелого" контента и в целом просмотр видео, а также количество 4К-телевизоров. Все это потребовало от участников рынка расширять каналы, чтобы обеспечить приемлемую скорость для абонентов.