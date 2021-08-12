США допускают закрытие своего посольства в Кабуле

США рассматривают возможность закрыть свое посольство в столице Афганистана Кабуле. Американских дипломатов могут эвакуировать уже до конца августа, сообщает Новое время.

Как утверждает Politico в Вашингтоне обсуждают также, какое количество американских дипломатов необходимо в дипмиссии, учитывая опасную ситуацию в регионе.

Накануне The Washington Post сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена готовятся к быстрому захвату талибами столицы Афганистана Кабула.