В Польше приняли скандальный закон о телерадиовещании

Сейм Польши принял противоречивые изменения закона о телерадиовещании, сообщает Европейская правда.

За принятие закона проголосовали 228 депутатов, против были 216.

Проект правящей партии "Право и справедливость" меняет принципы предоставления разрешений на вещание средствам массовой информации, которые имеют капитал за пределами Европейского экономического пространства.

Проект, который еще называют "lex TVN", вводит принцип, согласно которому в Польше разрешение на вещание имеют только средства массовой информации, в которых доля иностранного капитала не превышает 49 процентов, за исключением случаев, когда телерадиокомпания базируется в Европейском экономическом пространстве, в который входят ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Теперь изменения должен утвердить Сенат.

По мнению экспертов, изменения в законе приведут к тому, что телеканал TVN потеряет лицензию на вещание - если его не продаст его нынешний владелец, то есть американский концерн Discovery.

Политики "Права и справедливости" утверждают, что новый закон должен защищать польские СМИ от захвата российским, китайским или арабским капиталом.

Проект lex TVN встретил волну негативных мнений. Критические голоса раздаются со стороны оппозиции, а также из Вашингтона и Брюсселя и даже из лагеря "Объединенных правых".

Громкие изменения в закон о вещании также вызвали возмущение многих социальных групп. Во вторник почти в 100 городах Польши прошли демонстрации под лозунгом "Свободные СМИ, свободные люди". В них приняли участие журналисты, общественные активисты и лидеры оппозиционных партий. Наибольший протест был организован перед Сеймом в Варшаве. Его участники скандировали лозунги, такие как: "свобода слова - ключевая" или "мы хотим иметь выбор".