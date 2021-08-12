Операторы поддержали отключение нелегальных телефонов, но с условием

Мобильные операторы не сошлись во мнении по поводу нового законопроекта о базе кодов IMEI для борьбы с нелегальными мобильными устройствами. Этот документ обнародовал комитет цифровой трансформации Верховной Рады, сообщает UBR.

Крупнейший телеком-оператор страны не согласился с намерением законодателей "переложить ответственность" с госорганов на участников рынка.

"Для противодействия кражам или незаконному импорту мобильных телефонов есть вся необходимая законодательная база. Это непосредственная функция органов таможенного контроля и правоохранителей. Перекладывать данную работу на мобильных операторов или самих клиентов – неправильно" , – подчеркнули в пресс-службе "Киевстара".

Компания привела пример, когда абонент приобрел мобильный телефон в торговой точке. По закону покупатель является "добросовестным приобретателем". Он не может нести ответственность за действия продавца, по чьей вине мобильный телефон мог попасть в магазин нелегальным путем, отметили в "Киевстаре".

В то же время у второго по величине сотового оператора Vodafone "нет веских оснований, чтобы возражать против данной законодательной инициативы". При этом добавили, что нужно обеспечить права владельцев терминалов.

"Это то, чем мы будем руководствоваться при детальном изучении документов. Мы поддерживаем движение в направлении формирования прозрачного рынка терминалов. Безусловно, проблема серого и черного импорта стоит в Украине очень остро. И ее необходимо решать" , – заявили в пресс-службе компании.

lifecell выразил свою поддержку мерам, направленные на борьбу с контрабандой и ввозом контрафактных телефонов. Тут считают, что возможным эффективным механизмом может быть создание государственной базы.

"Идентификация смартфонов по IMEI-кодам должна обеспечить гарантированное соблюдение всеми участниками рынка единых правил игры" , – убеждены у оператора.

Компаниям, которые работают официально и платят все необходимые платежи и налоги, трудно конкурировать на рынке с т.н. "серыми продавцами", отметили в lifecell.

По данным компании, мобильные операторы часто получают жалобы от абонентов на качество связи, вызванные тем, что "серый" телефон, которым пользуется потребитель, был предназначен для другого рынка и региона (другие стандарты, другие диапазоны частот и т.д.).

В компании заявили, что законодательные изменения по борьбе с серым импортом должны обеспечить определенные гарантии. Например, абоненты смогут пользоваться связью, а их терминалы будут зарегистрированы в сети до момента введения соответствующих механизмов.

По определенной категории IMEI-кодов (клонированных, "нулевых" (украденные и "перепрошитые" (перепрограммированные) аппараты, в которых вместо IMEI – 15-ть нулей или единиц) и т.д.) должен быть предусмотрен надлежащий переходный период для предоставления возможности абонентам сменить мобильный телефон.

IMEI (International Mobile Equipment Identity – международный идентификатор мобильного оборудования) – уникальный номер каждого устройства, подключаемого к сотовой сети (смартфона, планшета и т.д.). Проверить его (например, для того, чтобы сверить с указанным на упаковке) можно с помощью комбинации *#06#.