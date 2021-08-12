Экс-посол в США сообщил, как отставка Меркель откроет возможности для Украины

Ангела Меркель не будет вновь переизбираться на пост канцлера Германии. Уход от управления правительством после 16 лет свидетельствует о завершении определенной эпохи.﻿ И это открывает немало возможностей для украинской власти. Об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает 24 Канал.

"Это возможность для Украины просто по-другому перетасовать колоду", – подчеркнул он.

Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа для официальной встречи с Владимиром Зеленским. По словам дипломата, сейчас есть совершенно разная информация относительно целей визита. Впрочем, очевидно, что немецкая сторона хочет обсудить минский процесс и энергетические вопросы.

Он также отметил, что канцлер сейчас является более успешной, чем Украина в немецко-украинском диалоге. Хотя факт встречи глав Германии и Украины является хорошим сигналом.

"При том, что мы с Францией очень активно сотрудничаем, и президент Макрон несколько раз обещал приехать, но так и не доехал. А канцлер Германии хотя бы приезжает", – отметил Чалый.

И добавил, это является свидетельством того, что Меркель приезжает, когда есть общие вопросы и интерес относительно того, что Украина может сделать для партнеров. А не только когда наша страна ожидает действий со стороны других государств.