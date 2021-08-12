Экс-посол в США сообщил, как отставка Меркель откроет возможности для Украины
Ангела Меркель не будет вновь переизбираться на пост канцлера Германии. Уход от управления правительством после 16 лет свидетельствует о завершении определенной эпохи. И это открывает немало возможностей для украинской власти. Об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает 24 Канал.
"Это возможность для Украины просто по-другому перетасовать колоду", – подчеркнул он.
Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа для официальной встречи с Владимиром Зеленским. По словам дипломата, сейчас есть совершенно разная информация относительно целей визита. Впрочем, очевидно, что немецкая сторона хочет обсудить минский процесс и энергетические вопросы.
Он также отметил, что канцлер сейчас является более успешной, чем Украина в немецко-украинском диалоге. Хотя факт встречи глав Германии и Украины является хорошим сигналом.
"При том, что мы с Францией очень активно сотрудничаем, и президент Макрон несколько раз обещал приехать, но так и не доехал. А канцлер Германии хотя бы приезжает",– отметил Чалый.
И добавил, это является свидетельством того, что Меркель приезжает, когда есть общие вопросы и интерес относительно того, что Украина может сделать для партнеров. А не только когда наша страна ожидает действий со стороны других государств.
"Мы должны иметь какие-то козыри для того, чтобы вести разговор с такими великими державами. Несмотря на отставку Меркель, сейчас решения важны. Надо работать на перспективу", – подытожил экс-посол США в Украине.