Что ожидается на валютном рынке в четверг

Рост предложения валюты от экспортеров на межбанковском валютном рынке﻿ в среду не позволил котировкам безналичного доллара подняться выше 26,83-26,84 гривен, а к концу торгов ценники фактически вернулись к уровню закрытия вторника.

Средства от погашения ОВГЗ на сумму почти 12,5 млрд гривен на межбанк вчера не попали и никакого влияния на ход торгов не оказали. С некоторой вероятностью они могут быть использованы для покупки валюты сегодня или завтра в случае, если котировки продолжат дальнейшее снижение. Пока годовой минимум по безналичному доллару остается на уровне 26,70 гривен на покупке, и опуститься ниже не удается.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,75/26,83 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в среду подешевел на 5 копеек. Утром его продавали по 26,92-26,93 гривен, к обеду ценник понизили до 26,91 гривен, а к вечеру – до 26,87-26,88 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 26,88 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. От того, продолжит ли дешеветь безналичный доллар, зависит и направление дальнейшего движения курса наличного доллара.

Евро на рынке FOREX в среду продолжил снижение и опустился до отметки 1,1705 доллара. В 15:30, когда в США опубликовали данные по инфляции, оказавшиеся не такими сильными, как ожидалось, доллар начал падать против остальных валют, и к вечеру евро поднялся до 1,1754 доллара. Утром четверга евро торгуется в узком диапазоне 1,1734-1,1745 доллара. Наличный евро в среду в течение дня продавали в пределах 31,45-31,50 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 31,50-31,55 гривен. Далее все будет зависеть от двух традиционных факторов: ситуации на FOREX и поведения наличного доллара. В случае, если евро на FOREX продолжит расти, наличный евро тоже может подорожать.

Российский рубль в среду опустился до 74,15 рублей за доллар, но после выхода американских данных по инфляции начал расти и к вечеру укрепился до 73,40 рублей за доллар. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 73,37-73,45 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вчера подешевел на 2 копейки, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей; небольшие объемы российской валюты к вечеру предлагали даже по 3,62 гривны за 10 рублей. Сегодня утром его начнут продавать по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей, но если рубль в мире продолжит укрепляться, то ценник на наличный рубль может вернуться к привычным 3,65-3,67 гривнам за 10 рублей.