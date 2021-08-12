Осенний локдаун взвинтит цены на квартиры

Удорожание квартир в новостройках продолжится как минимум до конца года и составит 15-20%. Однако инвесторам и в дальнейшем не стоит ожидать снижения стоимости жилья – в ближайшие несколько лет тенденция к увеличению стоимости квадратных метров будет только усиливаться, сообщает UBR.

Об этом сообщили эксперты сервиса по подбору квартир в новостройках vn.com.ua.

"Стоимость будет меняться не медленно, а скачкообразно. Резкое обесценивание гривны, новый транш от МВФ или нестабильность на рынке горюче-смазочных материалов приведет к быстрому подорожанию жилья" , – говорят они.

Как отмечается, в 2021 году отечественный рынок недвижимости демонстрировал активность даже в традиционно спокойные месяцы. Зимой стоимость квартир росла ежемесячно на 2%, а летом, несмотря на снижение спроса, рост замедлился до 1% в месяц. На это, говорят эксперты, повлияло несколько факторов:

удорожание стройматериалов в мире, особенно на рынке древесины в США, Европе и Украине. Выросла цена и на инженерные коммуникации. В дальнейшем стоимость строительства будет только расти;

дефицит готовых объектов, который приводит к высокой конкуренции за самые выгодные квартиры;

строительные компании сокращают количество объектов недвижимости эконом-класса, концентрируясь на сегментах "комфорт" и "бизнес".

К примеру, подмечают аналитики, в Киеве запланировано возведение 10 эконом-проектов, аналогичная ситуация в регионах. В ближайшее время недорогое жилье не будет превышать 10% от общего объема.

Также отдельные дома и старый жилой фонд в столице за первое полугодие подорожали на 20% – причиной этому, по мнению экспертов, являются изменения в законодательстве, согласно которым определенные категории клиентов застройщиков должны платить дополнительный налог при продаже готовых квартир.

В ближайшие несколько лет усилят тенденции к удорожанию жилья аналогичные процессы в мире, происходящие из-за продолжения активной фазы карантина. Так, во многих европейских странах высокая инфляция стимулирует инвесторов вкладывать валюту в менее рисковые инструменты.

Уже осенью очередной ценовой скачок может произойти в случае введения локдауна и перевода сотрудников на удаленную работу. Если ограничения окажутся длительными (3-6 месяцев), то это вынудит инвесторов вкладываться во вторичный рынок.

Кроме того, подстегивать цены в вверх будет кризис на отечественном рынке недвижимости, который проявляется в банкротстве нескольких крупных застройщиков. Не улучшит ситуацию запланированная реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции, которая, считают эксперты, может затянуться на 1-2 года.

Еще один фактор, который может увеличить стоимость квартир, – рост спроса из-за развития ипотечного рынка, в том числе финансируемого государством. Пока же, резюмируют аналитики, этого не наблюдается.