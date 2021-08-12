США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать проблемы, - Байден
США продемонстрируют другим странам, в том числе России и Китаю, что Штаты способны решать серьезные проблемы совместно с демократическими странами. Об этом заявил президент США Джо Байден перед представителями местной власти, сообщает Новое время.
Байден напомнил, что ранее официальные представители некоторых государств выражали уверенность в том, что США
"ничего не могут сделать".
Он также добавил, что участники саммита НАТО и встречи группы семи ранее в этом году высказывали сомнения в способности Вашингтона "делать дела". По версии Байдена, лидеры России и Китая считают, что
"ответом является автократия, поскольку демократии не могут объединиться".
По словам Байдена, в других странах есть сомнения, что США и другие демократические государства
"могут объединиться и решать серьезные проблемы".
"Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела", - подчеркнул президент США.