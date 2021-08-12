США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать проблемы, - Байден

США продемонстрируют другим странам, в том числе России и Китаю, что Штаты способны решать серьезные проблемы совместно с демократическими странами. Об этом заявил президент США Джо Байден перед представителями местной власти, сообщает Новое время.

Байден напомнил, что ранее официальные представители некоторых государств выражали уверенность в том, что США "ничего не могут сделать" .

Он также добавил, что участники саммита НАТО и встречи группы семи ранее в этом году высказывали сомнения в способности Вашингтона "делать дела". По версии Байдена, лидеры России и Китая считают, что "ответом является автократия, поскольку демократии не могут объединиться" .

По словам Байдена, в других странах есть сомнения, что США и другие демократические государства "могут объединиться и решать серьезные проблемы" .