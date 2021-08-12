Жители Афганистана начали сдавать города талибам без боя

Жители районов города Таринкот — центра провинции Урузган на юге Афганистана — сдают города боевикам радикального движения "Талибан" без боя. Об этом, ссылаясь на источник в городе, сообщает Лента.Ру.

По его словам, сейчас в Таринкоте начались бои за контроль над штабом местной полиции. Тем не менее, официальным войскам страны якобы удалось освободить крупный район в двух километрах от города.

11 августа сообщалось, что аэропорт Кундуз перешел под контроль талибов после того, как десятки афганских солдат в провинции перешли на сторону террористов. Захваченный "Талибаном" афганский город Файзабад также был сдан правительственными силами без боя. Утверждается, что военные долго сдерживали натиск со стороны боевиков, однако отступили и сдали населенный пункт после прорыва линии фронта.

По данным Европейского союза, под контроль "Талибана" перешло 65 процентов всей территории Афганистана. Сейчас талибы угрожают захватить еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются "отрезать" столицу страны, Кабул, от официальных войск страны, расположенных на севере.