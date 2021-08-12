Брат Ермака выиграл дело против Лероса о защите чести

Киевский апелляционный суд удовлетворил требования Дениса Ермака, брата председателя Офиса президента, в деле против нардепа Гео Лероса о защите чести, достоинства и деловой репутации. Речь идет о публикации пленок по "торговли" госдолжностями. Об этом заявила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, сообщает Буквы.

Как известно, в марте 2020 нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака - Денис Ермак - "торгует" госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и прислал по факту этого дела обращения в НАБУ.

В сентябре 2020 Денис Ермак обратился в Печерский райсуд Киева с иском, в котором требовал признать недостоверной и опровергнуть информацию о том, что он якобы осуществляет "торговлю" должностями в госорганах при содействии своего брата, внедряет "свою программу" в силовые ведомства и "зарабатывает на государстве". Кроме того, истец просил возместить ему моральный ущерб, который он оценил в одну гривну.

Печерский райсуд отказал в удовлетворении требований в июне. Тогда Денис Ермак подал апелляцию на это решение.

11 августа коллегия судей в составе Елены Шкориной, Анатолия Стрижеуса и Любви Поливач приняла решение отменить решение Печерского райсуда.

"Апелляционная жалоба Ермака Д.Б. - удовлетворена. Решение Печерского суда отменено. Постановлено новое решение, которым удовлетворены исковые требования Ермака Д.Б. к Леросу Г.Б. о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сообщила Татьяна Геведзе.

Решение апелляционного суда вступает в силу с момента провозглашения. Таким образом, нардеп обязан опровергнуть ранее распространенную информацию и заплатить брату Ермака одну гривну.

До сих пор Гео Лерос не давал комментариев по упомянутому решению суда. Он имеет возможность обжаловать решение в кассационной инстанции, если дело примут к рассмотрению. Пока остается неизвестным, будет ли делать это народный избранник.