Поездка Ермака и Кулебы в США оказалась удачнее, чем ожидалось - Арестович
Визит в США главы Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы оказался более удачным, чем ожидала украинская сторона. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает Украина 24.
"С нами никто не разговаривает требованиями. Вообще в США была очень благоприятная атмосфера. Я могу сказать, что я непосредственно переписывался с Ермаком во время его визита в США. Визит был гораздо более удачный, чем мы ожидали. То есть США демонстрируют устойчивую и сильную поддержку Украины", - отметил Арестович.