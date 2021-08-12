Поездка Ермака и Кулебы в США оказалась удачнее, чем ожидалось - Арестович

Визит в США главы Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы оказался более удачным, чем ожидала украинская сторона.﻿ Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает Украина 24.

"С нами никто не разговаривает требованиями. Вообще в США была очень благоприятная атмосфера. Я могу сказать, что я непосредственно переписывался с Ермаком во время его визита в США. Визит был гораздо более удачный, чем мы ожидали. То есть США демонстрируют устойчивую и сильную поддержку Украины", - отметил Арестович.