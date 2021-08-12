Япония подверглась кибератаке: произошла утечка данных с правительственных сайтов
В 129 японских правительственных учреждениях и компаниях произошла утечка данных. Хакеры получили доступ к программе обмена информацией, сообщает РБК-Украина.
Японская компания Fujitsu обновила данные о несанкционированном доступе к ее программе ProjectWEB, которая широко используется правительственными учреждениями и бизнесом.
От кибератаки пострадали секретариат Кабинета министров, Министерство иностранных дел и Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.
Похищенные данные содержали информацию о системах клиентов, о материалах, связанных с реализацией проектов, а также такую информацию личного характера, как имена и адреса электронной почты клиентов.
Автор: Анастасия Рокитна