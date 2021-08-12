Эрдоган заявил о готовности к встрече с лидером талибов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он готов встретиться с лидером талибов, чтобы положить конец боевым действиям в Афганистане, об этом пишут иностранные СМИ.

"Последние события и положение афганцев вызывают серьезную тревогу", - сказал турецкий лидер.

Отметим, что Турция приняла 3,6 миллиона сирийских беженцев. Экономика страны находится в сложной ситуации, также в стране опасаются массового наплыва афганских беженцев, поскольку талибы захватывают контроль над страной.

Напомним, Талибан начал свое наступление в мае, когда начался окончательный вывод иностранных войск, включая войска США, из Афганистана.

С тех пор боевики Талибана оккупировали большие участки сельских и приграничных районов, не встречая большого сопротивления.

В настоящее время боевики контролируют девять из 34 столиц афганских провинций, в том числе семь на севере страны, в регионе, который всегда им сопротивлялся.