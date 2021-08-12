Купить частный дом: цены по регионам Украины
Рынок частной загородной недвижимости в Украине нащупывает приемлемый ценовой уровень: стоимость "квадрата" то поднимается, то снова снижается. Таким образом, пока что можно сделать вывод, что в течение 2021 года средняя стоимость частных домов в долларовом эквиваленте остается на стабильном уровне, сообщает UBR.
Такое мнение выразил партнер по развитию бизнеса консалтингово-оценочной компании "Увекон" Александр Коробко. Он акцентировал внимание на том, что по состоянию на начало июля средняя стоимость частных домов в Украине составляет $474,7/м2.
"С начала года ценовая ситуация на рынке частных домов имела два ключевых всплеска. Если в марте этого года средние цены увеличились на 5,6% до $496,1/м2, то в июне произошло снижение стоимости частных усадеб в среднем на 4,8% до $474,7/м2", – отметил эксперт.
Александр Коробко обратил внимание на то, что сейчас более 65% всего предложения приходится на домовладения площадью до 100 м2, около 45% – на дома площадью 100-300 м2, и менее 5% – на большие дома площадью 300-600 м2.
Самая низкая стоимость частных домов зафиксирована на сегодняшний день в Тернопольской области – $278,5/м2.
Самые дорогие дома – в Киеве и области со средней ценой $1379/м2.
Среди крупнейших украинских городов самые дорогие дома предлагаются:
- в Одессе со средней стоимостью $992,2/м2;
- в Харькове – $737,4/м2;
- во Львове – $797,1/м2.
В других городах ценовая ситуация следующая:
- в Виннице частные дома стоят в среднем $590,7/м2;
- Херсоне – $582,7/м2;
- Черновцах – $553,7/м2;
- Днепре – $539,8/м2;
- Полтаве – $518,8/м2;
- Ивано-Франковске – $495,9/м2;
- Запорожье – $492,6/м2;
- Луцке – $475/м2;
- Тернополе – $413,3/м2.
В целом же в указанных регионах (с учетом областных центров) ценовая ситуация такова:
- Винницкая область – стоимость частных домов составляет $406,5/м2;
- Волынская область – $310,8/м2;
- Днепропетровская область – $345,4/м2;
- Запорожская область – $323,9/м2;
- Ивано-Франковская область – $391,9/м2;
- Львовская область – $422,6/м2;
- Одесская область – $690,4/м2;
- Полтавская область – $313,2/м2;
- Харьковская область – $442,3/м2;
- Херсонская область – $437,5/м2;
- Черновицкая область – $390,2/м2.