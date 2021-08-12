Купить частный дом: цены по регионам Украины

Купить частный дом: цены по регионам Украины

Рынок частной загородной недвижимости в Украине нащупывает приемлемый ценовой уровень: стоимость "квадрата" то поднимается, то снова снижается. Таким образом, пока что можно сделать вывод, что в течение 2021 года средняя стоимость частных домов в долларовом эквиваленте остается на стабильном уровне, сообщает UBR.

Такое мнение выразил партнер по развитию бизнеса консалтингово-оценочной компании "Увекон" Александр Коробко. Он акцентировал внимание на том, что по состоянию на начало июля средняя стоимость частных домов в Украине составляет $474,7/м2.

"С начала года ценовая ситуация на рынке частных домов имела два ключевых всплеска. Если в марте этого года средние цены увеличились на 5,6% до $496,1/м2, то в июне произошло снижение стоимости частных усадеб в среднем на 4,8% до $474,7/м2", – отметил эксперт.

Александр Коробко обратил внимание на то, что сейчас более 65% всего предложения приходится на домовладения площадью до 100 м2, около 45% – на дома площадью 100-300 м2, и менее 5% – на большие дома площадью 300-600 м2.

Самая низкая стоимость частных домов зафиксирована на сегодняшний день в Тернопольской области – $278,5/м2.

Самые дорогие дома – в Киеве и области со средней ценой $1379/м2.

Среди крупнейших украинских городов самые дорогие дома предлагаются:

  • в Одессе со средней стоимостью $992,2/м2;
  • в Харькове – $737,4/м2;
  • во Львове – $797,1/м2.

В других городах ценовая ситуация следующая:

  • в Виннице частные дома стоят в среднем $590,7/м2;
  • Херсоне – $582,7/м2;
  • Черновцах – $553,7/м2;
  • Днепре – $539,8/м2;
  • Полтаве – $518,8/м2;
  • Ивано-Франковске – $495,9/м2;
  • Запорожье – $492,6/м2;
  • Луцке – $475/м2;
  • Тернополе – $413,3/м2.

В целом же в указанных регионах (с учетом областных центров) ценовая ситуация такова:

  • Винницкая область – стоимость частных домов составляет $406,5/м2;
  • Волынская область – $310,8/м2;
  • Днепропетровская область – $345,4/м2;
  • Запорожская область – $323,9/м2;
  • Ивано-Франковская область – $391,9/м2;
  • Львовская область – $422,6/м2;
  • Одесская область – $690,4/м2;
  • Полтавская область – $313,2/м2;
  • Харьковская область – $442,3/м2;
  • Херсонская область – $437,5/м2;
  • Черновицкая область – $390,2/м2.
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