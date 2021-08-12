Купить частный дом: цены по регионам Украины

Рынок частной загородной недвижимости в Украине нащупывает приемлемый ценовой уровень: стоимость "квадрата" то поднимается, то снова снижается. Таким образом, пока что можно сделать вывод, что в течение 2021 года средняя стоимость частных домов в долларовом эквиваленте остается на стабильном уровне, сообщает UBR.

Такое мнение выразил партнер по развитию бизнеса консалтингово-оценочной компании "Увекон" Александр Коробко. Он акцентировал внимание на том, что по состоянию на начало июля средняя стоимость частных домов в Украине составляет $474,7/м2.

"С начала года ценовая ситуация на рынке частных домов имела два ключевых всплеска. Если в марте этого года средние цены увеличились на 5,6% до $496,1/м2, то в июне произошло снижение стоимости частных усадеб в среднем на 4,8% до $474,7/м2" , – отметил эксперт.

Александр Коробко обратил внимание на то, что сейчас более 65% всего предложения приходится на домовладения площадью до 100 м2, около 45% – на дома площадью 100-300 м2, и менее 5% – на большие дома площадью 300-600 м2.

Самая низкая стоимость частных домов зафиксирована на сегодняшний день в Тернопольской области – $278,5/м2.

Самые дорогие дома – в Киеве и области со средней ценой $1379/м2.

Среди крупнейших украинских городов самые дорогие дома предлагаются:

в Одессе со средней стоимостью $992,2/м2;

в Харькове – $737,4/м2;

во Львове – $797,1/м2.

В других городах ценовая ситуация следующая:

в Виннице частные дома стоят в среднем $590,7/м2;

Херсоне – $582,7/м2;

Черновцах – $553,7/м2;

Днепре – $539,8/м2;

Полтаве – $518,8/м2;

Ивано-Франковске – $495,9/м2;

Запорожье – $492,6/м2;

Луцке – $475/м2;

Тернополе – $413,3/м2.

В целом же в указанных регионах (с учетом областных центров) ценовая ситуация такова: