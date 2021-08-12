Украина выбрала евроквоты на 7 групп продуктов

За 7 месяцев 2021 года экспортные поставки украинской агропромышленной продукции в ЕС увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,7 млрд USD, сообщает УКАБ.

По состоянию на 1 августа, Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 7-ми группам товаров: мед, крупы и мука, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, мясо птицы (объем за 3 квартала) и яйца (объем за 3 квартала).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года было не использована квота по 2 группам товара: сахар и кукуруза. Квота на сахар была не использована из-за возникновения дефицита на украинском рынке, а на кукурузу - из-за значительного спроса со стороны Китая и перенаправления объемов по данному каналу реализации.

Потенциально до конца года еще могут закрыться квоты по обработанной продукции из зерновых (сейчас использовано 99%), крахмала (78%) и кукурузы (74%).

По данным ежемесячного отчета Мониторинга агропродовольственной торговли в ЕС, в 2020 году Украина стала четвертым крупнейшим поставщиком агропродовольственной продукции в Союз, уступая только Великобритании, Бразилии и США.