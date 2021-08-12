В одном из польских городов все полицейские ушли на больничный

Все полицейские 9-тысячного городка Камень-Поморский на севере Польши ушли на больничный, потому что устали, сообщает УНИАН.

Похожая ситуация случилась и в городе Щецине - на полицейском участке в Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.

Правоохранители уверяют, что это связано с недостаточной комплектацией участков, а не якобы с забастовкой. Из-за нехватки кадров полицейские не смогли уйти в плановый летний отпуск. У них началось переутомление, из-за чего они не могли выполнять свои обязанности.

В полиции утверждают, что если эта проблема не будет решена, подобные случаи могут стать регулярными.