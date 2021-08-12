В столице вспыхнул пожар на территории промзоны (Обновлено)

В Киеве сегодня, 12 августа, возле Южного моста на территории промзоны вспыхнул серьезный пожар, сообщает Корреспондент.

"Серьезный пожар прямо сейчас охватил пламенем гараж на Саперно-Слободской", - говорится в одном из сообщений.

Сообщается, что на месте пожара уже работают спасатели ГСЧС. По прибытию было установлено,﻿ что загорание возникло в 2-этажном здании, с распространением огня на рядом расположенный гараж.

Пожарные не теряя времени приступили к тушению пожара и поиску источников водоснабжения, а также эвакуации автомобилей из гаражей.

В 9:46 пожар был локализован на площади 400 кв.м и в 10:01 - ликвидирован.