Работа, которая подходит вам по знаку зодиаку

Астрологические знаки влияют не только на личность, черты характера, но и на выбор профессии. Звезды могут рассказать вам все о профессиональной жизни, сообщает Новости Ю.

Узнайте, какая работа подходит вам по знаку зодиаку.

Овен

Уроженцы Овна – прирожденные лидеры. Они блестяще строят карьеру начальника или руководителя большой компании. По словам астролога, они склонны начинать множество проектов, фактически не закончив их. Поэтому им нужны коллеги, которые помогли бы им воплотить в жизнь свои мысли. Идеальная карьера для Овна: гид или персональный тренер.

Телец

Практичность и желание преуспевать делают уроженцев Тельцов идеальными сотрудниками, независимо от компании и сферы деятельности. Их упрямство часто подталкивает окружающих идти дальше.

Близнецы

Близнецы любят работу, где важны скорость и азарт. Им также нужна определенная свобода, чтобы они никогда не чувствовали себя в ловушке. В идеале Близнецов привлекает карьера в области информации и коммуникации, если их работа позволяет им мыслить графически или технически. Журналистика, общение или даже преподавание: так много профессий, в которых Близнецы могут преуспеть.

Рак

Уроженцы созвездия Рака отлично заботятся о детях и становятся хорошими социальными работниками или сотрудниками отдела кадров. Здоровье и благополучие также являются важными элементами для их личного развития: профессия в области медицины была бы настоящим счастьем для них.

Лев

Львы нуждаются в признании и внимании. Их цель – быть лучшими. Они часто проходят собеседования и особенно заинтересованы в развитии своей карьеры. Идеальная работа – политик, актер или руководитель проекта в области финансов.

Девы

Девы – прирожденный ученик: сострадательный и заботливый. Очень придирчивы к себе, они часто стараются незаметно восполнить пробелы своих коллег. Они идеальные сотрудники. Девы прекрасно сочетаются со многими профессиями благодаря своей способности адаптироваться. Редактор, техник, переводчик или сыщик: им все подходит.

Весы

“Чтение” людей и понимание их мотивации – часть природных способностей Весов, поэтому их возможности в плане профессиональной карьеры огромны. Идеальная сфера работы для Весов: служба поддержки клиентов, дипломатия, туризм, организация свадеб или проектов.

Скорпион

Никто не может хранить секреты так же хорошо, как Скорпионы, и, по-видимому, они могут использовать это в своей карьере. Они также любят вызовы и исследования, и их участие в командной работе всегда очень важно.

Стрелец

Стрельцы умеют разговаривать с другими, мотивируя их и слушая. Вы должны делать ставку на карьеру, которая заставит вас путешествовать: например, бортпроводник.

Козерог

﻿По словам астролога, Козероги серьезные, прагматичные и организованные. Они никогда не уклоняются от задачи, даже если она выходит за рамки их рабочей среды. Серьезность Козерогов предлагает им интересные карьерные пути – инженеры, архитекторы или управляющие недвижимостью.

Водолей

Водолеи умеют справляться с командными задачами. Блестящие и любопытные, они также популярны в таких областях, как фотография и графический дизайн. Единственный недостаток – Водолеи затрудняются адаптироваться к традиционным деловым графикам. Они могут попробовать себя в предпринимательстве.

Рыбы

Их интуиция помогает им принять правильное решение даже в стрессовых ситуациях. Идеальная карьера Рыб – медсестра, врач, физиотерапевт, психолог. Или специалист в художественной сфере.