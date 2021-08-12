Первый год супружеской жизни Никиты Добрынина и Даши Квитковой

12 августа 2020 года главный герой "Холостяка-9" и ведущий Никита Добрынин сыграл роскошную свадьбу с блогершей Дашей Квитковой. Пара устроила грандиозный праздник на берегу Днепра. С тех пор они успели приобрести дом, много путешествовали и стали родителями сына, сообщает 24 Канал.

Как прошел первый год супружеской жизни звездной пары – узнавайте далее.

Супружеская жизнь Даши Квитковой и Никиты Добрынина

ДТП после свадьбы

После свадьбы пара отправилась в Одессу, где у Даши была запланирована съемка. По дороге из Одессы в Киев супруги попали в ДТП. Автомобиль звезд получил повреждения, Никита не пострадал, а у Квитковой был перелом носа.

Путешествие во Львов

Осенью Даша и Никита отправились на романтический уикенд во Львов. Они жили в центре, прогуливались по улочкам древнего города и много фотографировались.

Через несколько недель они снова побывали во Львове, однако на этот раз уже с друзьями. Тогда Даша уже была беременна, однако не знала об этом.

Покупка дома

Добрынин и Квиткова в ноябре 2020 года приобрели дом неподалеку от центра Киева. У знаменитостей уже есть квартира, однако мечтали жить именно в имении.

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Инфицирование коронавирусом

Коронавирусная болезнь не обошла и звездную пару. Никита переносил СOVID-19 в легкой форме, поэтому находился на самоизоляции. Его возлюбленная была вместе с ним. Беременной Даше было сложнее. Однажды, ночью у нее поднялась температура, началась сильная головная боль, которая была похожа на мигрень, тошнота, насморк. В теле была невероятная ломота. Девушка не могла встать с кровати, поэтому пришлось вызывать скорую. К счастью, осложнений для нее и малыша не было.

Путешествие на Мальдивы

В январе 2021 года супруги отправились на Мальдивы. Именно там Квиткова и Добрынин рассказали, что ожидают рождения первенца. Даша уже не скрывала особого статуса и наслаждалась отдыхом, щеголяя беременным животиком.

Путешествие в Египет

После приезда с Мальдивов пара совсем недолго была дома и отправилась в новое путешествие. Пока в Украине была снежная зима, Даша и Никита решили понежиться на солнышке в Египте. Перелет беременная блогер перенесла хорошо, поэтому в особом состоянии она наслаждалась теплом и плавала в бассейне.

Никита Добрынин – ведущий российского "Холостяка"

Ведущий попал в скандал, когда стало известно, что он согласился на съемки в российской версии шоу "Холостяк". Пользователи сети обвиняли Добрынина в предательстве, а сам он отмечал, что в его решении нет политики, поскольку стремится распространять любовь.

Рождение сына

13 июля в одном из киевских роддомов Даша Квиткова родила сына. Мальчика назвали Львом. Никита постоянно был рядом с любимой, поддерживал ее и рыдал от счастья, когда увидел малыша.

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