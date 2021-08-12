У берегов Японии раскололся надвое сухогруз

Японский сухогруз Crimson Polaris сел на мель во время шторма и позже раскололся на две части у берегов острова Хонсю, сообщает Лига.net.

Сухогруз Crimson Polaris под панамским флагом с грузом древесной щепы прибыл 11 августа 2021 года в Японию из Таиланда. Во время шторма судно потеряло управление и село на мель. Ему удалось освободиться, но в корпусе образовалась трещина.

Фото: The Maritime Executive, Japan Coast Guard

Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия и эвакуировала экипаж из 21 человека с помощью вертолетов. Спасательная операция длилась пять часов.

Около 04:15 утра 12 августа по местному времени Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 милях от берега. Сообщается о разливе масла и нефти.