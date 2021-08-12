У скандального футболиста возник конфликт с игроком Динамо

У нападающего "Миная" Евгения Селезнева возник конфликт с защитником "Динамо" Александром Караваевым во время матча Украинской Премьер-лиги, сообщает УНИАН.

Конфликтная ситуация возникла в подтрибунном помещении. Между игроками состоялся следующий диалог:

Селезнев (обращаясь к Виталию Буяльскому): Буя, ну какого х*я он свистит, б***ь, в штрафной?

Караваев: Я тебе сейчас все в глаза скажу.

Селезнев: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.

Караваев: А для чего?

Селезнев: Поговорим.

Караваев: Для чего?

Селезнев: Ну просто поговорим.

Караваев: Зачем мне с тобой разговаривать?

Селезнев: Ну и все.

Селезнев (обращаясь к своему одноклубнику): Ну ты видел? Я чисто, с*ка, мяч забирал.

После игры Караваева спросили о конфликте. Футболист ответил:

"Я не хочу это комментировать. Я адекватный парень, я сейчас еду домой проводить время с семьей. У меня есть, на что тратить свое время. Об остальном я даже не задумываюсь.

Какой может быть конфликт? Мы играем в футбол. Кто-то чем-то недоволен и что-то высказывает. У кого-то личные претензии или проблемы. У меня нет никаких претензий, я играю в футбол, мы показываем свою игру, добиваемся положительного результата. Что нам еще нужно? Все, что происходит, происходит там".