Компании заплатят в 2 раза больше налога на прибыль, чем в 2020-м

В Государственной налоговой службе Украины сообщили об успешном декларировании налога на прибыль во втором квартале 2021-го (апрель-июнь). При этом по результатам декларирования в августе ожидается уплата налога в размере 35,4 млрд грн, что больше прошлогодних показателей в 2 раза, сообщает Обозреватель.

Отмечается, что темп роста уплаты налога на прибыль превышает темп роста доходов плательщиков аж в 2,7 раза.

"Это свидетельствует об эффективном противодействии со стороны ГНС формированию и использованию фиктивного налогового кредита и, соответственно, необоснованного завышения расходной части" , – говорится в сообщении.

Налог на прибыль предприятий. Источник: Государственная налоговая служба Украины

Ранее Государственная налоговая служба сообщила, что мониторингу в Украине подлежат два вида финансовых операций. В частности, речь идет о пороговых и подозрительных финоперациях.

Переводы независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если проверяющий подозревает, что они являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма.