Fitch улучшило рейтинг Нафтогаза до "позитивного"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило долгосрочный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило рейтинг на уровне "B", сообщает UBR.

Пересмотр прогноза последовал за изменением прогноза суверенного рейтинга Украины на "позитивный", что указывает на сильные связи компании с государством, говорится в релизе самого Fitch.

Агентство также подтвердило автономный кредитный профиль (SCP) компании на уровне "b-" (слабый – ред.).

"Нафтогаз" инвестирует в свою ресурсную базу для остановки спада добычи природного газа, поэтому ликвидность компании окажется под давлением.

Потребность в финансировании возникнет из-за среднегодовых капиталовложений в размере $1 млрд, которые пойдут на поддержание уровня добычи для удовлетворения внутреннего спроса.

Благодаря разведке новых месторождений, разработке новых проектов, и геологоразведке украинской части шельфа Черного моря "Нафтогаз" намерен увеличить свою ресурсную базу.

Валютные риски для "Нафтогаза" – высоки, т.к. 68% ($1,6 млрд) его долга, относящегося к еврооблигациям, на конец 2020 года номинированы в иностранной валюте, в то время как большая часть выручки поступает в гривне.

Остаток денежных средств на конец 2020 года составлял 37 млрд грн ($1,3 млрд), номинированных в иностранной валюте, что снижает валютный риск. Агентство ожидает, что остаток денежных средств сократится. Снижение курса гривны по отношению к основным валютам может привести к значительному ухудшению финансового положения.

В Telegram-канале "Нафтогаза" прокомментировали прогноз Fitch: "Это хорошая новость (победа)".

"Во-первых, нас пугали отрицательной реакцией международного инвестиционного сообщества на то, что правительство сменило руководителя компании, а мы взамен видим повышение кредитного рейтинга" , - сказано в сообщении компании.

В "Нафтогазе" уверены, что лучший рейтинг - это возможность привлечь деньги на лучших условиях, а значит лучшие возможности для развития национальной компании.