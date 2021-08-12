Самые модные тренды маникюра для солнечной погоды

Тренды маникюра на лето и начало осени 2021 - саме разнообразные! Главное - успеть эти творения испробовать на собственных ногтях, пока на улице солнечная погода, которую требуют яркие цвета, сообщает РБК-Украина.

Стилист Саммаль Сан в своем Instagram показала модные тренды, которые находятся в топах.

Трендов хватит на всех! Тут и яркие неоновые цвета, и металлические акценты, и анималистичный принт и инфантильность - думаю, каждая найдет что-то интересное для себя! - рассказала стилист.

фото: instagram.com/kyliejenner

Топ-8 идей для маникюра на солнечную погоду

Если френч - то яркий

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Ногти разного цвета

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Разноцветные абстрактные линии

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Насыщенный зеленый

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Инфантильные рисунки

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Френч с "металлическими" кончиками

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Анималистичные принты на ногтях

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Просто нежно-розовое покрытие

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Автор: Татьяна Турчаникова