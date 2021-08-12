Самые модные тренды маникюра для солнечной погоды
Тренды маникюра на лето и начало осени 2021 - саме разнообразные! Главное - успеть эти творения испробовать на собственных ногтях, пока на улице солнечная погода, которую требуют яркие цвета, сообщает РБК-Украина.
Стилист Саммаль Сан в своем Instagram показала модные тренды, которые находятся в топах.
Трендов хватит на всех! Тут и яркие неоновые цвета, и металлические акценты, и анималистичный принт и инфантильность - думаю, каждая найдет что-то интересное для себя! - рассказала стилист.
Топ-8 идей для маникюра на солнечную погоду
- Если френч - то яркий
- Ногти разного цвета
- Разноцветные абстрактные линии
- Насыщенный зеленый
- Инфантильные рисунки
- Френч с "металлическими" кончиками
- Анималистичные принты на ногтях
- Просто нежно-розовое покрытие
Автор: Татьяна Турчаникова