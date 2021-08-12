МИД обнародовало рекомендации по тестированию на COVID-19 перед вылетом

МИД обнародовало рекомендации по тестированию на COVID-19 перед вылетом
Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел предоставило рекомендации по тестированию на COVID-19 перед вылетом в другие страны.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус_инфо.

По данным министерства:

  • сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, зарегистрированной в Украине в соответствии с действующим законодательством;
  • документ должен содержать печать учреждения, подпись врача или QR-код;
  • и перевод на иностранный язык, обычно английский.

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