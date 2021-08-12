МИД обнародовало рекомендации по тестированию на COVID-19 перед вылетом
Министерство иностранных дел предоставило рекомендации по тестированию на COVID-19 перед вылетом в другие страны.
Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус_инфо.
По данным министерства:
- сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, зарегистрированной в Украине в соответствии с действующим законодательством;
- документ должен содержать печать учреждения, подпись врача или QR-код;
- и перевод на иностранный язык, обычно английский.