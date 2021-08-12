Сельдерей: польза для здоровья всего организма

Чем полезен корень сельдерея? По своим полезным свойствам он вполне может соперничать с корнем женьшеня. Он положительно влияет на нервную систему, сердце и сосуды. Также корень сельдерея считается отличным средством профилактики атеросклероза, сообщает Ukr.media.

Сельдерей помогает при наличии повышенного давления. При наличии отеков в организме выводит лишнюю жидкость и хорошо очищает почки. Сельдерей регулирует водно-щелочной баланс в организме и обмен веществ. Это отличное мочегонное и слабительное средство.

В сельдерее содержатся витамины группы В, С, ВВ, а также минералы: магний, цинк, железо, фосфор, калий и кальций. Сельдерей хорошо употреблять при наличии ожирения и диабета.

Современная медицина рекомендует добавлять этот ценный овощ в меню, поскольку в нем содержится огромное количество флавоноидов. Они имеют сильные антиоксидантные свойства. Это растение полезно для здоровья благодаря своей способности укреплять и повышать эластичность стенок сосудов. Его оздоровительное действие положительно влияет на сердечно-сосудистую систему (особенно корни сельдерея).

Замечено, что при употреблении растения улучшается память. А мужчинам рекомендуется ее есть как можно больше, чтобы избавиться от хронического простатита. Лучше использовать одновременно стебли и корни растения. Также это очень мощный афродизиак.

Несмотря на то, что сельдерей имеет положительные свойства, существуют ограничения в ее употреблении для людей, страдающих гастритом и язвой. Также ее совсем нежелательно включать в свой рацион беременным женщинам и кормящим мамам грудью. Существуют противопоказания и для людей с варикозом и тромбофлебитом.

Сельдерей имеет низкую калорийность и является прекрасным средством для похудения. Во время разгрузочных дней добавляйте его в свой рацион. В нем содержится лишь 16 ккал на 100 г.

Кроме этого, сельдерей избавляет от усталости, подбадривает, омолаживает и поднимает настроение.

Особенно полезно добавлять овощ в салаты и соки. Он замечательно очищает организм от токсинов, избавляет от скопления газов, защищает от гнилостных процессов в желудочно-кишечном тракте. При диетическом питании сельдерей обязательно нужно добавлять к мясу, так как он способствует выработке желудочного сока.