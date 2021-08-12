Cамые популярные лицензии можно будет получить онлайн

Правительство анонсировало эксперимент по переводу в электронный формат разрешительно-лицензионных процедур, сообщает ЛигаБизнес.

Экспериментальный проект "Е-разрешение" позволит получать лицензии для бизнеса через онлайн-заявку в "Дія".

Для участия в экспериментальном проекте были отобраны топ-13 по популярности лицензий:

розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);

розничная торговля табачными изделиями;

розничная торговля жидкостями, которые используются в электронных сигаретах

оптовая торговля алкогольными напитками;

оптовая торговля табачными изделиями;

оптовая торговля жидкостями, которые используются в электронных сигаретах;

оптовая торговля горючим;

хранение горючего (исключительно для потребностей собственного потребления или промышленной переработки);

осуществление туроператорської деятельности;

осуществление хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;

осуществление хозяйственной деятельности по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

осуществление хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;

посредничество в трудоустройстве за рубежом.

Кроме того, в ближайшее время планируется расширить перечень разрешений, которые будут предоставляться в электронном виде через "Дія".

Реализация проекта предусматривает цифровизацию полного цикла процедур в сфере лицензирования и автоматическую выдачу лицензии, там где не предусмотрено дополнительных проверок документов при подаче заявления.

Также за предпринимателями сохранится право подавать документы в бумажной форме. Таким образом, у бизнеса появится право выбора способа представления заявления - в электронной форме или бумажной.

Эксперимент продлиться с 1 ноября 2021 до 31 октября 2023 года. По его завершению планируется внесение в Верховную Раду Украины проекта Закона относительно упрощения условий предоставления лицензий.