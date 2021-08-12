Cамые популярные лицензии можно будет получить онлайн
Правительство анонсировало эксперимент по переводу в электронный формат разрешительно-лицензионных процедур, сообщает ЛигаБизнес.
Экспериментальный проект "Е-разрешение" позволит получать лицензии для бизнеса через онлайн-заявку в "Дія".
Для участия в экспериментальном проекте были отобраны топ-13 по популярности лицензий:
- розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);
- розничная торговля табачными изделиями;
- розничная торговля жидкостями, которые используются в электронных сигаретах
- оптовая торговля алкогольными напитками;
- оптовая торговля табачными изделиями;
- оптовая торговля жидкостями, которые используются в электронных сигаретах;
- оптовая торговля горючим;
- хранение горючего (исключительно для потребностей собственного потребления или промышленной переработки);
- осуществление туроператорської деятельности;
- осуществление хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;
- осуществление хозяйственной деятельности по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- осуществление хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;
- посредничество в трудоустройстве за рубежом.
Кроме того, в ближайшее время планируется расширить перечень разрешений, которые будут предоставляться в электронном виде через "Дія".
Реализация проекта предусматривает цифровизацию полного цикла процедур в сфере лицензирования и автоматическую выдачу лицензии, там где не предусмотрено дополнительных проверок документов при подаче заявления.
Также за предпринимателями сохранится право подавать документы в бумажной форме. Таким образом, у бизнеса появится право выбора способа представления заявления - в электронной форме или бумажной.
Эксперимент продлиться с 1 ноября 2021 до 31 октября 2023 года. По его завершению планируется внесение в Верховную Раду Украины проекта Закона относительно упрощения условий предоставления лицензий.