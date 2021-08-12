Списание средств под видом компенсации НДС - новый вид мошенничества

Граждане начали получать рассылку с рекламой мошеннического сайта, который предлагает компенсацию НДС в связи с 30-летием независимости Украины, сообщает UBR.

Такую услугу предлагает некий "Единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств". Чтобы проверить возможность компенсации, мошенники предлагают ввести e-mail и последние шесть цифр банковской карты в специальное окно.

При этом сумма якобы насчитывается за последние 3 года и варьируется от 2660 до 34 200 грн. Что касается крайней даты компенсации, то в данном случае мошенники указали 11 августа, однако в будущем они могут ее изменить.

"Поступила реклама очередного мошенничества. Как бы компенсируют НДС к юбилею независимости. "Единого компенсационного центра возврата невыплаченных денежных средств" как государственной структуры не существует" , – рассказал Блинов.

По его словам, в результате мошенники спишут весь остаток имеющихся на банковской карточке средств. Также он указал, что защитой прав потребителей финансовых услуг занимается Национальный банк.