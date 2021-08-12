Hennessey Performance превратил Corvette в настоящего монстра

Тюнинговое ателье Hennessey Performance известно своим экстремальными проектами. Очередное детище мастеров из Техаса – 850-сильный кабриолет Chevrolet Corvette C7, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пока в концерне General Motors только готовятся представить новое поколение кабриолета C8 Chevrolet Corvette в топовой версии Z06, техасские тюнеры под руководством Джона Хеннесси "прокачали" 7-ю генерацию модели.

Кабриолет Corvette С7 Z06 в исполнении Hennessey Performance. Источник: hennesseyperformance.com

Напомним, что серийная версия Corvette C7 Z06 оснащается 6,2-литровым компрессорным V8 максимальной мощностью 650 л.с. Пакет доработок HPE850 позволяет существенно увеличить отдачу мотора.

Мощность мотора увеличили до 850 л.с. Источник: hennesseyperformance.com

В него входят модернизированная шатунно-поршневая группа, новые блоки головки цилиндров, новые элементы газораспределительного механизма, доработанная впускная система, новые распредвалы и выхлопная система с "прямоточным" катализатором. Все это позволило довести мощность до 850 л.с., а крутящий момент – до 969 Нм.

С модернизированным мотором автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 2,7 секунды, а на преодоление дистанции в четверть мили потребуется не более 10,3 секунд.