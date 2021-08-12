Украина - Франция: в продажу поступили билеты на матч отбора ЧМ-2022

Украина - Франция: в продажу поступили билеты на матч отбора ЧМ-2022
Фото: Facebook

Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата мира 2022 года между национальными сборными Украины и Франции, который состоится 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский» (начало - в 21.45), сообщает УАФ.

Украинская ассоциация футбола в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие зрителей на матче Украина - Франция.

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com.

Стоимость билетов:

  • Public-сегмент - от 250 до 1000 грн;
  • Business-cегмент - от 1500 до 5000 грн.

Напомним, что один человек может приобрести не более четырех билетов.

Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно).

Болельщик покупает билет в определенный сектор, на конкретный ряд и место.

Билеты обмену и возврату не подлежат.

Особые условия

В связи с ситуацией с COVID-19 все лица, привлеченные к матчу, должны придерживаться всех санитарных норм и правил, в частности:

  • в пределах периметра стадиона все время носить маску, прикрывающую нос и рот;
  • мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
  • проходить температурный скрининг при входе на стадион (если температура больше 37.2, вход на стадион запрещено)
  • не трогать место, чем то, которое указано в билете;
  • избегать рукопожатий;
  • избегать контакта лицом к лицу с другими зрителями при перемещении с и к своему месту;
  • кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;
  • есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
  • следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;
  • следовать указаниям и системы очереди на стадионе.

Перечень документов, позволяющих попасть на стадион:

  • паспорт гражданина Украины или другой страны;
  • заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны;
  • водительское удостоверение;
  • именная банковская карта с фотографией;
  • другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».
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