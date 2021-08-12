Украина - Франция: в продажу поступили билеты на матч отбора ЧМ-2022
Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата мира 2022 года между национальными сборными Украины и Франции, который состоится 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский» (начало - в 21.45), сообщает УАФ.
Украинская ассоциация футбола в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие зрителей на матче Украина - Франция.
Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com.
Стоимость билетов:
- Public-сегмент - от 250 до 1000 грн;
- Business-cегмент - от 1500 до 5000 грн.
Напомним, что один человек может приобрести не более четырех билетов.
Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.
После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно).
Болельщик покупает билет в определенный сектор, на конкретный ряд и место.
Билеты обмену и возврату не подлежат.
Особые условия
В связи с ситуацией с COVID-19 все лица, привлеченные к матчу, должны придерживаться всех санитарных норм и правил, в частности:
- в пределах периметра стадиона все время носить маску, прикрывающую нос и рот;
- мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
- проходить температурный скрининг при входе на стадион (если температура больше 37.2, вход на стадион запрещено)
- не трогать место, чем то, которое указано в билете;
- избегать рукопожатий;
- избегать контакта лицом к лицу с другими зрителями при перемещении с и к своему месту;
- кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;
- есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
- следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;
- следовать указаниям и системы очереди на стадионе.
Перечень документов, позволяющих попасть на стадион:
- паспорт гражданина Украины или другой страны;
- заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны;
- водительское удостоверение;
- именная банковская карта с фотографией;
- другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».