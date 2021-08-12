Украина - Франция: в продажу поступили билеты на матч отбора ЧМ-2022

Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата мира 2022 года между национальными сборными Украины и Франции, который состоится 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский» (начало - в 21.45), сообщает УАФ.

Украинская ассоциация футбола в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие зрителей на матче Украина - Франция.

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com.

Стоимость билетов:

Public-сегмент - от 250 до 1000 грн;

Business-cегмент - от 1500 до 5000 грн.

Напомним, что один человек может приобрести не более четырех билетов.

Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно).

Болельщик покупает билет в определенный сектор, на конкретный ряд и место.

Билеты обмену и возврату не подлежат.

Особые условия

В связи с ситуацией с COVID-19 все лица, привлеченные к матчу, должны придерживаться всех санитарных норм и правил, в частности:

в пределах периметра стадиона все время носить маску, прикрывающую нос и рот;

мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;

проходить температурный скрининг при входе на стадион (если температура больше 37.2, вход на стадион запрещено)

не трогать место, чем то, которое указано в билете;

избегать рукопожатий;

избегать контакта лицом к лицу с другими зрителями при перемещении с и к своему месту;

кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;

есть и пить, находясь исключительно на своем месте;

следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;

следовать указаниям и системы очереди на стадионе.

Перечень документов, позволяющих попасть на стадион: