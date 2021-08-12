Штамм "Дельта" добрался до еще одной области Украины

В Житомирской области обнаружили первые случаи нового штамма коронавируса "Дельта". Зафиксировано уже 20 заболевших.﻿ Об этом заявляет ГУ "Житомирский областной лабораторный центр", сообщает Слово и дело.

"В области диагностированы первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штатом "Дельта". Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и у которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм "Дельта" подтверждены Центром общественного здоровья (г. Киев)", - говорится в сообщении.

Случаи штамма "Дельта" подтвердились в нескольких населенных пунктах области: в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах и т. д.

В частности, его обнаружили у двух граждан, прибывших из России и Турции. Также сообщается об одном летальном случае.