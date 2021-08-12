Возле берегов Греции затонуло судно с пассажирами

У греческого острова Милос в Эгейском море затонуло туристическое судно. На его борту было 18 человек. В настоящее время люди находятся в воде, сообщает Корреспондент.

Инцидент произошел в 16 морских милях к северо-западу от Милоса. Тип судна пока не известен.

По сообщению портовой службы Милоса, люди находятся в воде. На помощь спешат катера береговой охраны, рыбацкие суда, а также вылетели два вертолета ВВС и ВМС Греции.

Отмечается, что в районе ЧС преобладают ветры силой от четырех до пяти баллов по шкале Бофорта.