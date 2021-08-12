Богачей призвали отдать триллионы долларов

Единовременный 99-процентный налог на прирост доходов миллиардеров во время пандемии мог бы обеспечить вакцинацию всего мира, а также дотацию размером в 20 тысяч долларов всем безработным, сообщает Лента.Ру.

В исследовании международной благотворительной организации Oxfam отмечается, что налог принес бы 5,4 триллиона долларов. При этом порядка 2,7 тысячи миллиардеров в мире все равно останутся богаче на 55 миллиардов долларов, чем до пандемии.

В Oxfam призвали правительства задуматься над налогом для сверхбогатых, чтобы те отдали деньги ради нуждающихся.

По подсчетам организации, с начала пандемии состояние миллиардеров взлетело на 69 процентов (до 13,5 триллиона долларов). За последние 17 месяцев их капитал вырос больше, чем за последние 15 лет.