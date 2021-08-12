Заповедник "София Киевская" не разрешал дрифт автомобилей на площади

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнародовали официальное заявление, в котором отмечается, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади руководство не предоставляло, сообщает Цензор.НЕТ.

"В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве, утвержденного Киевским городским советом 19 декабря 2019.

Согласно ему разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения", - говорится в сообщении.