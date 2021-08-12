Сколько украинцев удовлетворены отставкой Авакова - опрос

Каждый третий украинец (33%) положительно оценивает решение Верховной Рады об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время отрицательно оценили эту отставку 15% респондентов, а 37% отнеслись безразлично. 15% опрошенных затруднились с ответом.

При этом лишь каждый десятый (10%) ожидает улучшения деятельности Министерства внутренних дел после отставки Авакова и назначения на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского. 13% ждут ухудшений, а относительное большинство (41%) респондентов высказывают мнение, что она не изменится. 36% затруднились с ответом.

Отношение к отставке Авакова между сторонниками различных политических сил отличается не принципиально: больше сторонников каждой из политсил положительно оценивают это событие, чем отрицательно. Но среди электората политической партии "Слуга народа" эта разница максимальна (25%), среди избирателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" она составляет 16%, среди представителей электората партии "Европейская солидарность" - 10%, среди избирателей ВО "Батькивщина" - 9%.

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.