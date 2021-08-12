Украина отправила Литве гуманитарную помощь

Украина отправила в Литву гуманитарную помощь для безопасности потребностей. Отправлено более 38 тонн груза, сообщает Корреспондент.

"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

Груз представляет собой проволоку для усиления охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.