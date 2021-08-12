5 из 6 континентов: в NASA показали карту лесных пожаров в мире

В последнее время в мире крупные лесные пожары бушуют на пяти из шести континентов. Пожаров нет только в Антарктиде﻿. Соответствующую карту опубликовали в агентстве NASA, сообщает Деловая столица.

Как видно на карте, огнем охвачены: Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, а также Австралия. Также красные от пожаров Мадагаскар и Индонезия.

Скриншот с сайта NASA

Напомним, в Греции по подозрению в умышленных или случайных поджогах лесов задержали 118 человек. Алжир страдает от массовых лесных пожаров, которые в ряде районов перекинулись на населенные пункты и унесли жизни по меньшей мере 65 человек.

В Турции почти все лесные пожары находятся под контролем. Исключение составляют две провинции.