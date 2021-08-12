Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом скандала

Два года работы Верховной Рады IX созыва охарактеризовались значительным количеством публичных скандалов, связанных с народными депутатами фракции "Слуга народа", сообщает Деловая столица.

Анализ открытых источников показывает, что фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат монобольшинства — всего 53 народных депутата.

Среди основных причин скандалов: пророссийские заявления депутатов "Слуги народа", неэтичное поведение, в том числе и во время планерных заседаний ВР, а также обвинения в коррупции.

Среди лидеров по количеству публичных скандалов — Николай Тищенко, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Максим Бужанский, Давид Арахамия.

"Это беспрецедентное количество публичных скандалов как для одной фракции. Несмотря на обещания Зеленского распрощаться со скандальными депутатами, большинство из них до сих пор являются членами фракции. Некоторые политики смогли попасть сразу в несколько громких скандалов за два года работы в парламенте. Среди возможных причин такой ситуации — формирование избирательного списка на парламентских выборах не на основе профессиональных качеств кандидатов, а благодаря личным симпатиям. В результате в парламент попали десятки человек, которые никогда раньше не занимались политикой и не понимают основ публичной коммуникации" , — прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.