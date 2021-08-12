Собирался на лечение, а оказался в Монако: экс-министр транспорта попал в скандал

Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский, которого подозревают в похищении главы "Нефтегаздобычи" Олега Семинского, попал в новый скандал. Он собирался выехать на лечение в Вену (Австрия), но оказался в Монако, сообщает Обозреватель.

Информация о его пребывании в стране появилась в среду, 11 августа. Об этом написал бывший народный депутат Сергей Лещенко со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады.

Он также опубликовал якобы свежий снимок Рудьковского. На фото видно, что он стоит в холе отеля Monte Carlo Bay. На полу нарисован соответствующий логотип.

В Офисе генерального прокурора журналистам "Европейской правды" подтвердили, что Рудьковскому разрешили выехать в Вену с 3 по 21 августа исключительно для обследования и лечения. В случае нарушения условий, сторона обвинения может требовать изменения меры пресечения для экс-нардепа.