Украина имеет шансы войти в топ-10 мировых экспортеров вооружения

Украина имеет все возможности, чтобы в ближайшее время войти в десятку крупнейших мировых экспортеров оружия, считает генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас Украина входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров оружия, и мы имеем все тенденции к тому, чтобы в ближайшее время войти в десятку. А "Укроборонпром" в этом году вернулся в сотню крупнейших оборонно-промышленных компаний мира" , - сказал Гусев в ходе Международного оборонного инвестиционного форума в четверг в Киеве.

Глава "Укроборонпрома" также отметил, что Украине, исходя из ограниченных расходов на безопасность и оборону, необходимо сегодня сосредоточиться на создании вооружения для ассиметричного сдерживания возможной агрессии.