Модные и комфортные элементы гардероба на сентябрь

В модной индустрии используется термин "транзитный гардероб" для определения вещей, которые легко мигрируют из одного гардероба в другой. В вещах из транзитного гардероба вы будете чувствовать себя комфортно в переходный период, сообщает 24 Канал.

Последние недели лета и первые недели осени очень непредсказуемы. Принцип построения транзитного гардероба достаточно прост. Нужно всего лишь переместить летние элементы гардероба в осенних, постепенно заменяя легкие открытые платья и рубашки на штаны, костюмы и жакеты.

Основные элементы транзитного гардероба 2021

Топ

Топ – это всесезонная вещь, которую мы носим независимо от времени года, поэтому этой осенью без стильного блейзера не обойтись. Комбинаторика и универсальность жакетов трудно переоценить.

Стильные вещи для переходного периода / Фото из инстаграма

Тренч

"Легкий тренчкот длиной миди или макси прекрасно подойдет для капризной сентябрьской погоды. А еще, он круто выглядит на контрасте с голыми частями тела. Майки и шорты, или обольстительное мини – вместе с тренчем выглядят очень стильно" , – говорится в инстаграм-посте.

Стильные вещи для переходного периода / Фото из инстаграма

Рубашка

Рубашка – идеальный элемент гардероба для летней многослойности. Ее мы совмещали с бра-топами, майками и футболками, а для более прохладной погоды можете добавить жакет или тренч.

Стильные вещи для переходного периода / Фото из инстаграма

Трикотаж

Уютные джемперы, кардиганы, водолазки – без них невозможно представить осенний гардероб. Если вы любите расслабленный образ, обратите внимание на трикотажные сети с брюками или юбками, а также трикотажные платья длиной миди и макси.

Стильные вещи для переходного периода / Фото из инстаграма

Свитшот/худи

"Этот комфортный и расслабленный элемент гардероба прекрасно вписывается в многочисленные кежуальни образы, а в сочетании с длиной мини, обнажающей ноги – выглядит особенно замечательно" , – отмечают стилисты.

Стильные вещи для переходного периода / Фото из инстаграма

Джинсы

Джинсы – это универсальный солдат модного арсенала. Стильные джинсы – mast have в переходном гардеробе, и не только.

Фото из инстаграма

Брюки

Стилисты советуют выбирать элегантные костюмные брюки, классические бананы, изысканные палаццо или дерзкие кожаные изделия. Брюки добавляют расслабленным образам структуру и благородство.

Фото из инстаграма

Кожаные шорты / кожаная юбка

Такой предмет гардероба сделает образы более неординарными благодаря интересной фактуре.