ФИФА обновила рейтинг после Евро-2020

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после чемпионата Европы-2020. Сборная Украины осталась в топ-30 сильнейших команд мира, сообщает 24 Канал.

В обновленном рейтинге Украина занимает 25 место. Украинская сборная потеряла одну позицию после Евро-2020.

Последний раз рейтинг обновляли в мае 2021 года. Тогда сборная Украины занимала 24 место.

После этого украинская сборная провела 8 матчей, 5 из которых - официальные. В активе "сине-желтых" 4 победы и 1 ничья. Еще три матча Украина проиграла.

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия - 1822

2. Бразилия - 1798

3. Франция - 1762

4. Англия - 1753

5. Италия - 1745

6. Аргентина - 1714

7. Испания - 1680

8. Португалия - 1662

9. Мексика - 1658

10. США - 1648

...

25. Украина - 1523