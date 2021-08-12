ФИФА обновила рейтинг после Евро-2020
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после чемпионата Европы-2020. Сборная Украины осталась в топ-30 сильнейших команд мира, сообщает 24 Канал.
В обновленном рейтинге Украина занимает 25 место. Украинская сборная потеряла одну позицию после Евро-2020.
Последний раз рейтинг обновляли в мае 2021 года. Тогда сборная Украины занимала 24 место.
После этого украинская сборная провела 8 матчей, 5 из которых - официальные. В активе "сине-желтых" 4 победы и 1 ничья. Еще три матча Украина проиграла.
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия - 1822
2. Бразилия - 1798
3. Франция - 1762
4. Англия - 1753
5. Италия - 1745
6. Аргентина - 1714
7. Испания - 1680
8. Португалия - 1662
9. Мексика - 1658
10. США - 1648
...
25. Украина - 1523