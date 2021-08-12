Пограничники изъяли суррогатного топлива на 80 млн гривен

Пограничники Восточного регионального управления в этом году разоблачили три масштабные схемы незаконных поставок из РФ сырья для производства контрафактного топлива, сообщает портал МВД.

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами установили, что участники преступных группировок ввозили из РФ сырье по серым схемам.

Компоненты, необходимые для изготовления горючего, выдавали за другую химическую продукцию, не требующую соответствующего налогообложения.

В Украине ввезенного сырья производили горюче-смазочный суррогат, повышая его качественные характеристики химическими присадками. В дальнейшем производимую продукцию реализовывали на розничных заправках в Харьковской области, Черниговской и Донецкой областях как бензин А-95, А-92 и дизельное топливо.

Также пограничники совместно с другими правоохранительными органами пресекли деятельность трех подпольных нефтеперерабатывающих заводов, которые работали в Харьковской области.

Всего правоохранители изъяли 1,3 тыс. тонн горючего и сырья, ввезенного по указанным схемам. Изъятое топливо и оборудование для его производства оценивается в более 80 млн гривен. Мероприятия по разоблачению и пресечению каналов незаконных поставок топлива-смазочных материалов и сырья продолжаются.