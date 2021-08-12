Межбанк: ситуация на рынке﻿ стабилизировалась

После резких движений, имевших место в понедельник и вторник, ситуация на межбанковском валютном рынке﻿ сегодня стабилизировалась.

Первую половину торговой сессии торговля в основном проходила в диапазоне 26,77-26,80 гривен. Как только на рынке наметилось незначительное снижение, тут же появился Национальный банк и принялся собирать самые дешевые предложения на продажу по ценам от 26,76 гривен и ниже. Как видим, регулятор очень внимательно следит за происходящим и не заинтересован в излишнем укреплении гривны.

Наличный рынок сегодня явно настроен на снижение. Поэтому ценник начали опускать, даже несмотря на то, что безналичный доллар не демонстрировал явных признаков удешевления. Утром наличный доллар в обменниках Киева продавали по 26,87 гривен, а к обеду – уже по 26,84-26,85 гривен. Операторы сигнализируют о росте предложения наличной валюты и параллельном падении спроса; это вынуждает их опускать ценники.

После вчерашнего рывка вверх евро на FOREX сегодня торгуется в узком 15-пунктовом диапазоне 1,1732 – 1,1747 доллара. На рынке все сильней разговоры о досрочном прекращении программы стимулирования экономики США, что может поддержать американский доллар и ослабить все остальные ведущие мировые валюты. Наличный евро, как и вчера, сегодня продают в диапазоне 31,45-31,50 гривен. На вчерашний незначительный подъем на FOREX цена наличной евровалюты не отреагировала.

Российский рубль в первой половине дня четверга совершает резкие движения вверх-вниз в диапазоне 73,35-73,70 рубля за доллар, пытаясь вырасти к американскому доллару (но это пока слабо выходит). А вот наличный рубль сегодня явно дешевле: основная масса обменок продает его по 3,65 гривны за 10 рублей, но появляется все больше предложений по 3,62-3,63 гривны.