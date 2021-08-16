Как избавиться от отеков летом: советы медиков

Отек - это увеличение объема за счет межклеточной жидкости. Часто в жаркую погоду у людей начинают отекать ноги. Прежде всего, очень важно установить причину этой проблемы и попытаться предотвратить дальнейшие проблемы, сообщает Clutch.

Почему в жару появляются или увеличиваются отеки?

Наш организм пытается избавиться от лишнего тепла, поэтому он расширяет подкожные капилляры. Вместе с избытком тепла через них в подкожную клетчатку выходит и лишняя жидкость.

Продукты, задерживающие жидкость в организме:

сахар и сладости;

соленое и маринованное;

полуфабрикаты и соусы (также соль и сахар);

токсины, накопленные в лимфе.

Как избежать отеков в жаркую погоду:

Поддерживайте уровень прохлады в помещении (затенение/включайте кондиционер).

Принимайте контрастный душ утром и вечером.

Пейте прохладную минеральную воду, делайте домашние лимонады (вода + лимон/огурец/мята) и охлажденные травяные чаи.⠀

Травяные чаи и отвары с мятой, чабрецом, липой имеют дополнительный мочегонный эффект и выводят лишнюю жидкость из организма.

Что нужно сделать вечером, чтобы снизить риск возникновения чрезмерной отечности лица утром?

Припухлость, синяки, следы на щеках от подушки – это все может остаться у вас после сна. Для того чтобы утром не страдать от таких проблем, стоит подумать об этом вечером:

умывайтесь как можно тщательнее (очистите кожу от макияжа, увлажните и наполните ее);

старайтесь спать на спине;

используйте подголовные подушки. Для этого воспользуйтесь советом врача и консультанта по подбору ортопедических элементов для сна;

употребляйте достаточно белковой пищи и откажитесь от сахара. Ограничьте потребление сытных макарон, картофеля и риса;

спите на хлопчатобумажных подушках.

Если у Вас есть отеки, обязательно обратитесь к своему семейному врачу за консультацией.