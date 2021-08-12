Лилия Ребрик с мужем на красной дорожке

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким вышли в свет и прошлись по красной дорожке в стильных нарядах. Звездная пара появилась на презентации нового сезона канала "Украина", сообщает РБК-Украина.

Эффектными фото с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Лилия появилась перед камерами в оригинальном белом платье с объемными оборками по всей длине наряда. Она дополнила аутфит бирюзовыми туфлями-лодочками на шпильке. Красиво уложенные волосы, нежный макияж и серьги-висюльки завершали эффектный лук. Супруг ведущей был в черных брюках и белой рубашке. Пара позировала в обнимку на красной дорожке и счастливо улыбалась.

"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим та яскравим!" - отметила Ребрик.

фото: instagram.com/liliia.rebrik

фото: instagram.com/liliia.rebrik

Автор: Марина Настевич